Почти 23 млн рублей поступили в бюджет Приморья на приобретение жилья для ветеранов
Федеральный бюджет перечислил Приморью средства на улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны. Почти 23 миллиона рублей направят на приобретение квартир 12 ветеранским семьям.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте труда и социального развития Приморского края, в списке новоселов 2018 года трое участников войны. Остальные – вдовы фронтовиков. Места проживания – Владивосток, Арсеньев, Лесозаводск, Большой Камень, Дальнереченск, Спасский, Хорольский и Черниговский районы.
Некоторые ветеранские семьи заранее начали заниматься поиском подходящего жилья. Специалисты территориальных отделов департамента оказывают всевозможное содействие в этом вопросе.
«Несмотря на то, что деньги в краевой бюджет поступили недавно, и мы только готовимся выдать свидетельства на выплату, две семьи из Владивостока уже подобрали квартиры», – комментируют в ведомстве.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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