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Почти 23 млн рублей поступили в бюджет Приморья на приобретение жилья для ветеранов

Почти 23 млн рублей поступили в бюджет Приморья на приобретение жилья для ветеранов

Фото: Амурская правда

Федеральный бюджет перечислил Приморью средства на улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны. Почти 23 миллиона рублей направят на приобретение квартир 12 ветеранским семьям.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте труда и социального развития Приморского края, в списке новоселов 2018 года трое участников войны. Остальные – вдовы фронтовиков. Места проживания – Владивосток, Арсеньев, Лесозаводск, Большой Камень, Дальнереченск, Спасский, Хорольский и Черниговский районы.

Некоторые ветеранские семьи заранее начали заниматься поиском подходящего жилья. Специалисты территориальных отделов департамента оказывают всевозможное содействие в этом вопросе.

«Несмотря на то, что деньги в краевой бюджет поступили недавно, и мы только готовимся выдать свидетельства на выплату, две семьи из Владивостока уже подобрали квартиры», – комментируют в ведомстве.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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