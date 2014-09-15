Во Владивостоке рейтинг Путина вырос на 17 пунктов

Действующий президент России Владимир Путин лидирует с большим отрывом на выборах во Владивостоке. Согласно предварительные итогам голосования, 18 марта за действующего Президента проголосовали почти 64% пришедших на выборы жителей Владивостока. Это почти на 17 % выше, чем на предыдущих выборах в 2012 году.

Путин оказался лидером во всех пяти районах Владивостока. Далее расположились Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак и Григорий Явлинский. Аналогичная расстановка сил наблюдалась и в целом по Приморскому краю. При этом общекраевой результат Владимира Путина — 65,31% голосов избирателей.

Предварительные итоги голосования по Владивостоку (по данным сайта Избирательной комиссии Приморского края).

Ленинский район

1. Путин Владимир Владимирович — 32365 голосов (62,92%)

2. Грудинин Павел Николаевич — 11818 голосов (22,98%)

3. Жириновский Владимир Вольфович — 2856 голосов (5,55%)

4. Собчак Ксения Анатольевна — 1562 голоса (3,04%)

5. Явлинский Григорий Алексеевич — 817 голосов (1,59%)

6. Бабурин Сергей Николаевич — 418 голосов (0,81%)

7. Титов Борис Юрьевич — 599 голосов (1,16%)

8. Сурайкин Максим Александрович — 291 голос (0,57%)

Первомайский район

1. Путин Владимир Владимирович — 24662 (64,61%)

2. Грудинин Павел Николаевич — 8531 (22,35%)

3. Жириновский Владимир Вольфович — 2256 (5,91%)

4. Собчак Ксения Анатольевна — 847 (2,22%)

5. Явлинский Григорий Алексеевич — 470 (1,23%)

6. Бабурин Сергей Николаевич — 294 (0,77%)

7. Титов Борис Юрьевич — 366 (0,96%)

8. Сурайкин Максим Александрович — 243 (0,64%)

Первореченский район

1. Путин Владимир Владимирович — 39587 (64,61%)

2. Грудинин Павел Николаевич — 13481 (22%)

3. Жириновский Владимир Вольфович — 3280 (5,35%)

4. Собчак Ксения Анатольевна — 1653 (2,7%)

5. Явлинский Григорий Алексеевич — 908 (1,48%)

6. Титов Борис Юрьевич — 709 (1,16%)

7. Бабурин Сергей Николаевич — 489 (0,8%)

8. Сурайкин Максим Александрович — 358 (0,58%)

Советский район

1. Путин Владимир Владимирович — 26295 (64,38%)

2. Грудинин Павел Николаевич — 9182 (22,48%)

3. Жириновский Владимир Вольфович — 2239 (5,48%)

4. Собчак Ксения Анатольевна — 1013 (2,48%)

5. Явлинский Григорий Алексеевич — 611 (1,5%)

6. Титов Борис Юрьевич — 443 (1,08%)

7. Бабурин Сергей Николаевич — 330 (0,81%)

8. Сурайкин Максим Александрович — 272 (0,67%)

Фрунзенский район

1. Путин Владимир Владимирович — 19852 (62,58%)

2. Грудинин Павел Николаевич — 6716 (21,17%)

3. Жириновский Владимир Вольфович — 2097 (6,61%)

4. Собчак Ксения Анатольевна — 1160 (3,66%)

5. Явлинский Григорий Алексеевич — 626 (1,97%)

6. Титов Борис Юрьевич — 404 (1,27%)

7. Бабурин Сергей Николаевич — 267 (0,84%)

8. Сурайкин Максим Александрович — 163 (0,51%)

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]