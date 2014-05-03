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ГТРК "Владивосток" объявляет приём заявок на телефестиваль "Человек и море - 2018"

ГТРК

ГТРК "Владивосток" объявляет о начале приёма заявок на 14-й международный телефестиваль морской документалистики «Человек и море — 2018». В этом году главное телевизионное событие в Приморском крае состоится с 5 по 7 июня. Ежегодно телефестиваль «Человек и море» собирает во Владивостоке лучшие образцы морской документалистики как для проведения конкурса, так и для широкого кинопоказа работ на площадках телефестиваля. В этом году конкурсная программа фестиваля включает десять номинаций. Заявки для участия в телефестивале «Человек и море — 2018» принимаются до 20 мая 2018 г. Положение — регламент телефестиваля "Человек и море - 2018" и форма заявки размещены на сайте http://vestiprim.ru/festival/

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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