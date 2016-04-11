Квоты на вылов камбалы рыбодобывающими компаниями Приморья освоены почти на 30%, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Приморские рыбаки увеличили вылов камбалы и палтуса по сравнению с прошлым годом. По состоянию на 1 марта добыто 577 тонн камбалы (увеличение на 50 тонн), квоты освоены на 27%. Палтуса выловлено 957 тонн (увеличение на 568 тонн), освоение квот составило 16%.

Всего с начала года добыто почти 170 тысяч тонн водных биоресурсов.

Напомним, врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко поставил задачи – снизить стоимость рыбы для жителей края, восстановить прибрежное рыболовство, обновить рыбопромысловый флот. "Приморье – исторически рыбный край, здесь есть много возможностей для развития предприятий береговой переработки, аквакультуры и других", – обозначил Андрей Тарасенко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]