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Анонс на 20 марта

20 марта во Владивостоке начинаются профилактические мероприятия в рамках акции «Остановить туберкулез». Местом проведения станет КГА ПОУ «Приморский политехнический колледж» (ул. Прапорщика Комарова, 4) и КГА ПОУ «Приморский политехнический колледж» (ул. Бородинская, 16).

20-22 марта г. Владивосток. Открытые краевые соревнования по каратэ «Кубок Востока» памяти А. А. Разина.

20 марта Во Владивостоке отметят День счастья. В 15.30 на набережной Спортивной гавани волонтеры городского молодежного центра проведут социальную акцию «Подари улыбку». Приглашаются все желающие. Подростки 20 марта будут подходить к прохожим и предлагать сделать совместную фотографию. В руках у волонтеров будут плакаты со «смайликами».

20 марта — День Земли.

20 марта — День весеннего равноденствия.

20 марта — Международный день астрологии.

20 марта — Всемирный день социальной работы.

20 марта — Международный день без мяса.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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