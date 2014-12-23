Управляющими компаниями Владивостока, плохо убравшими снег на придомовых территориях, занялась прокуратура

За недобросовестную работу во время снегопада управляющим компаниям Владивостока придётся ответить перед городской прокуратурой. Среди «плохишей» – УК «Влад Дом», «Уют», «Жилищные услуги», управляющая компания Первомайского района, «Комплекс коммунальных услуг», управляющая компания Фрунзенского района, УК «Эту», управляющая компания Советского района.

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, на минувшей неделе прокуратура города совместно с административно-территориальными управлениями выезжали на проверки придомовых территорий. Те управляющие компании, которые не обеспечили своевременную уборку снега и наледи, привлекают к административной ответственности.

Помимо управляющих компаний к ответственности будут привлечены также ТСЖ и ЖСК. К примеру, плохо убрали снег ТСЖ Ленинского района: дома по адресам Шилкинская, 4, 5, 6, 11, 11а и 56, Толстого, 38, 40, 43, 43а и 44, Партизанский проспект, 28. Также в число нарушителей вошло ТСЖ «Аврора» с домом № 17 по улице Авроровской во Фрунзенском районе. По всем перечисленных адресам не были очищены дорожки, лестницы и даже входы в подъезды. Между тем, кроме всего перечисленного УК и ТСЖ обязаны также принимать меры по уборке сосулек с крыш домов, а также ограждению опасных участков, на которые они могут упасть.

«Прокурором Первореченского района подготовлено 20 материалов на УК, ТСЖ и ЖСК за неубранные вовремя снег и наледь. Среди нарушителей оказались УК Первореченского района с домами по Сабанеева, 19, 21 и 23, Постышева, 45, 49 и 19, Луговой, 64, 68 и 70, управляющая компания «Жилищные услуги» с домами № 94 и 136 по Океанскому проспекту, а также ЖСК «Мечта» (проспект 100-летия Владивостока, 72), ЖСК «Рассвет» (проспект 100-летия Владивостока, 70), ТСЖ «Аркада Хаус» (Ильичева, 4), ТСЖ «Острякова, 28», ТСЖ «Юпитер» (Амурская, 82), ТСЖ «Девяностый» (Океанский проспект, 90), ТСЖ «Надежда» (Фирсова, 8-б), ТСЖ «Сабанеева, 15» и управляющая компания «Океан» (2-я Круговая, 11)», – сообщили в АТУ Первореченского района.

Помимо управляющих компаний меры по уборке снега и наледи обязаны также принимать компании и организации всех форм собственности. За непринятие мер им тоже грозит административная ответственность.

Специалисты также подчеркнули, что много жалоб от горожан поступает и на санитарное состояние Спортивной набережной Владивостока. По сообщению граждан, арендатор не принимает должных мер по уборке снега и наледи. С целью проверки и принятия соответствующих решений на место уже выехали специалисты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]