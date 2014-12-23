Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:32
  0

Управляющими компаниями Владивостока, плохо убравшими снег на придомовых территориях, занялась прокуратура

Управляющими компаниями Владивостока, плохо убравшими снег на придомовых территориях, занялась прокуратура

За недобросовестную работу во время снегопада управляющим компаниям Владивостока придётся ответить перед городской прокуратурой. Среди «плохишей» – УК «Влад Дом», «Уют», «Жилищные услуги», управляющая компания Первомайского района, «Комплекс коммунальных услуг», управляющая компания Фрунзенского района, УК «Эту», управляющая компания Советского района. 

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, на минувшей неделе прокуратура города совместно с административно-территориальными управлениями выезжали на проверки придомовых территорий. Те управляющие компании, которые не обеспечили своевременную уборку снега и наледи, привлекают к административной ответственности.

Помимо управляющих компаний к ответственности будут привлечены также ТСЖ и ЖСК. К примеру, плохо убрали снег ТСЖ Ленинского района: дома по адресам Шилкинская, 4, 5, 6, 11, 11а и 56, Толстого, 38, 40, 43, 43а и 44, Партизанский проспект, 28. Также в число нарушителей вошло ТСЖ «Аврора» с домом № 17 по улице Авроровской во Фрунзенском районе. По всем перечисленных адресам не были очищены дорожки, лестницы и даже входы в подъезды. Между тем, кроме всего перечисленного УК и ТСЖ обязаны также принимать меры по уборке сосулек с крыш домов, а также ограждению опасных участков, на которые они могут упасть.

«Прокурором Первореченского района подготовлено 20 материалов на УК, ТСЖ и ЖСК за неубранные вовремя снег и наледь. Среди нарушителей оказались УК Первореченского района с домами по Сабанеева, 19, 21 и 23, Постышева, 45, 49 и 19, Луговой, 64, 68 и 70, управляющая компания «Жилищные услуги» с домами № 94 и 136 по Океанскому проспекту, а также ЖСК «Мечта» (проспект 100-летия Владивостока, 72), ЖСК «Рассвет» (проспект 100-летия Владивостока, 70), ТСЖ «Аркада Хаус» (Ильичева, 4), ТСЖ «Острякова, 28», ТСЖ «Юпитер» (Амурская, 82), ТСЖ «Девяностый» (Океанский проспект, 90), ТСЖ «Надежда» (Фирсова, 8-б), ТСЖ «Сабанеева, 15» и управляющая компания «Океан» (2-я Круговая, 11)», – сообщили в АТУ Первореченского района.

Помимо управляющих компаний меры по уборке снега и наледи обязаны также принимать компании и организации всех форм собственности. За непринятие мер им тоже грозит административная ответственность.

Специалисты также подчеркнули, что много жалоб от горожан поступает и на санитарное состояние Спортивной набережной Владивостока. По сообщению граждан, арендатор не принимает должных мер по уборке снега и наледи. С целью проверки и принятия соответствующих решений на место уже выехали специалисты.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2018

Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести