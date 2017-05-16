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Школу, детсады и дома культуры построят в муниципалитетах Приморья за три года

Школу, детсады и дома культуры построят в муниципалитетах Приморья за три года

Фото: Администрация ПК

В перечень приоритетных мероприятий края, проекты которых одобрены и будут реализованы в регионе, вошли 12 объектов культурной и образовательной сферы.

В рамках реализации политики опережающего развития Дальнего Востока, регион уже в этом году получит значительные федеральные инвестиции в социальную сферу. Среди них есть одобренные мероприятия по образованию и культуре.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края, предусмотрено строительство пяти детских садов во Владивостоке, а также школы в Большом Камне. Планом предусмотрена модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования. Еще одобрены часть объектов по культуре, в частности строительство домов культуры в селах Многоудобное Шкотовского района и Первомайское Михайловского района и реконструкция здания дома культуры в селе Новоникольск. Кроме того, запланировано строительство центра культурного развития в Большом Камне и создание в Приморье культурно-исторического парка «Россия – Моя история».

В перечень приоритетных объектов Приморского края, помимо уже одобренных, также входят резервные мероприятия – те, которые в дальнейшем планируется реализовать на территории региона.

Всего план комплексного развития Приморского края включает одобренные мероприятия на общую сумму 5,1 миллиарда рублей. Помимо детских садов, школ и домов культуры, в Приморье также одобрен ряд объектов здравоохранения и спортивной направленности. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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