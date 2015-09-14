Более 61% избирателей-приморцев приняли участие в выборах президента

В выборах Президента России в Приморье приняли участие 903 тысячи избирателей. К этой минуте итоговые протоколы со всех избиркомов края обработаны и введены в систему ГАС «Выборы». По данным избирательной комиссии Приморья, голоса распределились следующим образом: за Павла Грудинина отдали голоса 21,9% избирателей, за Владимира Жириновского — более 7%, за Владимира Путина — более 65%; за Ксению Собчак — более 1,5% голосующих Приморья.

Данные озвучены на брифинге в краевой избирательной комиссии. Всего в выборах в Приморье приняло участие более 61% избирателей.

Лариса Орлова, заместитель председателя краевой избирательной комиссии: «Если сравнивать с информацией о явке на выборах президента 2012 года, то пришло на избирательные участки в 2102 году 989,7 тыс. избирателей, что составила чуть более 64%, но надо учитывать, что и включено избирателей в списки в 2018 году меньше — на 64 тыс. избирателей меньше,чем было зарегистрировано в 2012 году».

Отметим, в день выборов Президента РФ в Приморье были открыты свыше 1500 участковых избирательных комиссий во всех муниципалитетах края. Помимо этого, почти 10 тысяч приморцев проголосовали досрочно — это моряки, находящиеся в рейсе в день выборов и жители труднодоступных населенных пунктов Тернейского и Красноармейского районов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]