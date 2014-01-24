Владивосток простится с известным врачом Галиной Ивановой

Медицинское сообщество Приморского края понесло тяжелую утрату. 17 марта 2018 года в возрасте 55 лет скоропостижно скончалась Иванова Галина Григорьевна, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по лечебной работе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая детская клиническая больница №2».

Галина Григорьевна родилась 22 декабря 1962 года в городе Владивостоке. В 1986 году окончила Владивостокский государственный медицинский институт. Более 30 лет отдала любимой профессии, оставаясь преданной единственному учреждению, куда, выпустившись из вуза, пришла работать врачом-интерном. По окончании интернатуры осталась на должности врача-педиатра, а с 2003 года занимала должность заместителя главного врача. Долгое время была внештатным краевым гастроэнтерологом.

На протяжении нескольких лет Галина Григорьевна Иванова привлекалась в качестве эксперта-консультанта для участия в телевизионных программах на тему здорового образа жизни, профилактики заболеваний у детей. Ее имя известно врачебному сообществу из других регионов страны.

За успехи в работе и многолетний труд награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ и знаком «Отличник здравоохранения».

Работоспособность Ивановой Галины Григорьевны, профессионализм, чувство долга и человечность позволили снискать авторитет и уважение жителей Приморского края. Память о ней навсегда останется в наших сердцах.

Прощание с Ивановой Галиной Григорьевной состоится 23 марта в 12.30 по адресу: проспект 100-летия Владивостока, 57д, строение 2 прощальный зал «Тихой обители».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]