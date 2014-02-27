Житель Приморья приговорен к 12 годам лишения свободы за убийство своего знакомого

Преступление совершено в Ханкайском районе Приморья в конце мая 2017 года. Фигурант, находясь в состояни алкогольного опьянения, поссорился с мужчиной, у которого он проживал. В ходе выяснения отношений злоумышленник нанес потерпевшему множество ударов в область головы и тела, а затем повалил его на землю (дело происходило во дворе дома) и задушил. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт прокуратуры Приморского края, желая скрыть следы преступления, мужчина погрузил тело убитого в тележку и перевез его в овраг, где закопал труп в яму, присыпав данное место землей и бытовым мусором.

Ханкайский районный суд, рассмотрев данное уголовное дело, признал подсудимого виновным в убийстве и назначил ему за содеянное (с учетом ранее вынесенного приговора по другому делу) наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]