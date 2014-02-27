Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:40
  0

Житель Приморья приговорен к 12 годам лишения свободы за убийство своего знакомого

Житель Приморья приговорен к 12 годам лишения свободы за убийство своего знакомого

Преступление совершено в Ханкайском районе Приморья в конце мая 2017 года. Фигурант, находясь в состояни алкогольного опьянения, поссорился с мужчиной, у которого он проживал. В ходе выяснения отношений злоумышленник нанес потерпевшему множество ударов в область головы и тела, а затем повалил его на землю (дело происходило во дворе дома) и задушил. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт прокуратуры Приморского края, желая скрыть следы преступления, мужчина погрузил тело убитого в тележку и перевез его в овраг, где закопал труп в яму, присыпав данное место землей и бытовым мусором.    

Ханкайский районный суд, рассмотрев данное уголовное дело, признал подсудимого виновным в убийстве и назначил ему за содеянное (с учетом ранее вынесенного приговора по другому делу) наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2018

Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести