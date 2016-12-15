В Приморье приходит настоящая весна

В начале недели погодой в Приморье будет дирижировать обширный антициклон. Существенных осадков не ожидается. Он увеличит как выхолаживание в ночные часы, так и дневной прогрев. Минимальная температура составит −13...−22 °С, в горных районах до −30 °С, на побережье −6...−12 °С.

Днём в антициклональном поле и слабом ветре воздух прогреется до 0...−6 °С.

К середине недели антициклон ослабеет, на юг Дальнего Востока начнёт поступать тёплая воздушная масса. В Приморье начнётся повышение температурного фона.

Уже в среду, 21 марта, несмотря на морозную ночь, днём на большей территории края столбики термометров поднимутся выше нулевой отметки — воздух прогреется до +1...+8 °С. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Ближайшие четверг и пятница, 22 и 23 марта, отмечены на календаре международными праздниками: Всемирным днём водных ресурсов и Всемирным днём метеорологии. В эти дни влияние антициклона на Приморский край сохранится, но атмосферное давление будет падать. Ожидается погода без осадков, потепление продолжится, температурный фон повысится на 2–5 градусов.

Во Владивостоке осадков не прогнозируеся. Ночная температура воздуха до середины недели составит −6...−9 °С, днём воздух будет прогреваться до 0…+3 °С. Во второй половине станет теплее, ночной фон −1...−4 °С, днём +3...+6 °С.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]