В Уссурийске местный житель отрубил голову своей гостье
Приговором Уссурийского районного суда гр-н С., 27.07.1959 года рождения, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, преступление совершено в июне 2017 года в квартире дома по ул. Ленинградская в г. Уссурийске, где проживал фигурант. В процессе распития спиртного совместно с потерпевшей, которая пришла к нему в гости, между ними произошел конфликт.
В ходе ссоры хозяин квартиры ударил женщину, а когда та упала на пол, нанес ей несколько ударов по телу кухонным ножом.
После этого фигурант взял кухонный топорик и отрубил женщине голову.
На следующий день мужчина сам обратился в правоохранительные органы, написав явку с повинной в содеянном.
Суд, признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, назначил ему за содеянное 9 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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