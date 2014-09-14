Президентская гонка, которая продолжалась почти три месяца, закончилась, и приморцы выразили свое отношение к выборам главы государства, придя на выборные пункты. Активность избирателей края всегда была ниже средней по стране, поэтому явка более чем в 60% — хороший показатель, а главное — стабильный.

По сравнению с президентской кампанией 2012 года показатели не уменьшились, а в некоторых районах края, таких, как Октябрьский или, например, Пограничный — даже выросли. Итак, как же распределились голоса приморского электората?

Начнем с победителя этих выборов. Действующий президент в уверенном отрыве, за него отдали свои голоса 65,2% избирателей. При этом больше всего сторонников Владимира Путина проживают в Дальнереченске. 74% избирателей этого города отдали свои голоса за кандидата Путина, и это рекордный показатель. Слегка отстает Чугуевка: здесь Путин заручился поддержкой 71% избирателей.

Впрочем, лишь в трех районах края действующий лидер страны не дотянул до 60%. В Пожарском районе и в Кавалерово у Владимира Путина 58% голосов избирателей. В целом, этот кандидат только упрочил позиции, ведь в прошлую выборную кампанию он набрал 57% голосов избирателей, в этом — уже 65. При этом настоящий прорыв Владимир Путин сделал во Владивостоке, упрочив свои позиции по сравнению с 2012 годом. Тогда средний показатель поддержки у него был 47%, сейчас по Владивостоку — далеко за 60.

Еще один кандидат, который заручился солидной поддержкой приморцев, — коммунист Павел Грудинин. Примечательно, что больше всего голосов он набрал в северных районах края. В Пожарском районе директор совхоза им. Ленина заручился поддержкой 28,5% проголосовавших, немногим отстает и Кавалеровский район.

А вот жители Дальнереченска, Чугуевки и Ханкайского района в программу кандидата от КПРФ, видимо, не поверили. Здесь Грудинин набрал всего от 14 до 16% голосов электората.

Аутсайдером предвыборной президентской гонки стал Максим Сурайкин, который во время агитации призывал вернуться в советское прошлое и отличился пропагандой сталинских лозунгов. Свой результат Максим Сурайкин объяснил многозначительным выражением: «Мы знаем, как работает наша избирательная система».

К слову, ни в одной избирательной комиссии Приморья товарищ Сурайкин не набрал даже одного процента, а лучшим его результатом стал 0,96 % — в Кавалерово. Впрочем, этот район всегда демонстрировал поддержку левой оппозиции.

Темной лошадкой этой предвыборной гонки стала Ксения Собчак — единственная женщина-кандидат, которая заручилась поддержкой почти 15 000 приморцев. При этом жители Владивостока активнее других районов края голосовали за этого кандидата. Так, в «интеллигентном» Фрунзенском районе краевой столицы Собчак заручилась поддержкой 3,66% проголосовавших.

Всего же по стране Ксения Анатольевна заняла уверенное 4 место, и эти результаты позволили ей заявить, что у ее политического будущего есть перспективы.

Предвыборная кампания в Приморье оказалась очень спокойной и сдержанной. Активную агитацию вели сторонники пяти кандидатов в президенты. Так, доверенные лица Путина, Грудинина, Титова, Явлинского и Жириновского не упустили возможности воспользоваться бесплатным эфирным временем на теле- и радиоканалах ГТРК. В течение десяти дней в нашей новой студии, запущенной в аккурат к началу совместной агитации, представители кандидатов рассказывали о своей платформе по различным темам. К слову, за это время здесь уже побывали известные и авторитетные спикеры: космонавт Александр Самокутяев, комиссар крупнейшей молодежной организации страны Екатерина Красикова, народный артист РФ Николай Цискаридзе, абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу, известные в Приморье врачи, предприниматели, общественники.

Дальше — больше. На наших теледебатах оппоненты не обливали друг друга водой, не сквернословили, не перебивали соседа, зато слушали! А услышать, действительно, было что. Ведь некоторые доверенные лица кандидатов в Президенты предлагают взвешенное и обоснованное решение острых вопросов! А приморцы делали свой выбор, результаты которого озвучены выше.

Таким мы увидели электоральный рейтинг кандидатов этой президентской гонки. Напомним, что уже этой осенью приморцам предстоит снова выбирать — на это раз — губернатора.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]