Первый в этом году визит автопоезда «Забота» ждут уссурийцы

Медицинский автопоезд «Забота» для взрослого населения с 22 марта по 04 апреля будет принимать селян Уссурийского городского округа.

Как рассказали в Управлении по работе с территориями администрации УГО, первыми, к кому прибудет автопоезд, будут жители сел Степное и Элитное. Прием пациентов будет проходить в селе Степном в ДК «Колос» на улице Центральная, 28, (22 марта). 23 марта состав отправится в Алексей-Никольское для того чтобы проверить здоровье проживающих там людей. В этот день к месту медицинского осмотра будет организована доставка жителей из сел Корфовка и Николо-Львовское. Двухдневную остановку автопоезд сделает и в Пуциловке. Прием будет осуществляться 24 и 25 марта в здании ФАП на улице Советской, 3. На медосмотр, за консультацией и любой другой медицинской помощью сюда приглашены жители ближайших сел Улитовка, Богатырка и Монакино. 26 марта автопоезд посетит село Борисовка. Затем медицинской помощью смогут воспользоваться и жители сел Корсаковка, Кроуновка, Яконовка, Воздвиженка, Раковка, Глуховка, Боголюбовка, Баневурово и другие. Завершится прием пациентов 4 апреля в селе Красный Яр, в этот день к месту медицинского осмотра будет организована доставка жителей, проживающих в селах Линевичи, Утесное и поселке Партизан.

Как пояснила начальник отдела трудовых и социальных отношений администрации УГО Елена Сонина, социальный проект по медицинскому обслуживанию создан для повышения доступности и качества оказания врачебной помощи жителям отдаленных населенных пунктов края.

«Автопоезд «Забота» приезжает в наш округ уже пятый раз. Благодаря действию проекта, высококвалифицированную помощь медиков получили более 5000 сельских жителей», - рассказала Елена Владимировна.

Традиционно в основной состав бригады врачей для взрослого населения входят: терапевты, гинеколог, хирург, уролог, стоматолог, врач УЗИ, специалист передвижной флюорографической установки. Кроме того, с прошлого года селяне могут пройти и скрининговые исследования на выявление онкологических заболеваний.

Также мобильные диагностические комплексы укомплектованы оборудованием для функциональной и лабораторной диагностики, офтальмологических и оториноларингологических исследований.

Напомним, медицинский автопоезд «Забота» – это выездной прием врачей-специалистов краевого уровня, организованный на территории муниципальных районов и городских округов Приморского края.

Отметим, всю медицинскую помощь жители получают совершенно бесплатно, достаточно лишь предъявить паспорт и полис обязательного медицинского страхования. В этом году Уссурийский городской округ посетят два состава. Первым приедет автопоезд для взрослого населения, он примет селян с 22 марта по 04 апреля. «Забота» с детскими врачами запланирована на период с 23 июня до 04 июля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]