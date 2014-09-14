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Владивосток проголосовал за Путина, оценив внимание к городу и конкретные дела - эксперты

Владивосток проголосовал за Путина, оценив внимание к городу и конкретные дела - эксперты

Количество голосов, отданных жителями Владивостока за Владимира Путина на этих выборах, стало рекордным – по сравнению с выборами 2012 года оно выросло на треть, а если говорить об абсолютных цифрах, на 40 000 голосов. По мнению политконсультанта Александра Шемелёва этот факт является признаком качественного роста поддержки действующего президента жителями краевой столицы.
«Рывок по числу голосов за Путина, который показал Владивосток в ходе нынешних выборов, характеризуется несколькими вещами. Во-первых, почти 40 тысяч голосов жителей краевого центра за главу государства, прибавившихся с прошлых выборов, с лихвой перекрывают 20-титысячный «плюс», который по сравнению с выборами 2012 года получил Приморский край в целом. Это заметно и это много. Во-вторых, такой рывок столицы края по голосам за победителя не объяснить никакими хитрыми приемами или нарушениями, тем более, что их не было зафиксировано во Владивостоке. Это качественный рост поддержки национального лидера жителями города, где Путин бывает, минимум раз в год, и к которому последние 10 лет приковано внимание, выраженное в конкретных делах», - отметил Александр Шемелёв.


Напомним, в 2012 году число проголосовавших за Владимира Путина во Владивостоке составило 48%, на выборах этого года – 64% от общего количества избирателей, принявших участие в выборах.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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