Чиновников мэрии Владивостока взбесила авария под их окнами (видео)

Инцидент с участием рейсовых пассажирских автобусов на Океанском проспекте во Владивостоке в администрации города назвали возмутительным,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы Приморья.

17 марта "Вести Приморье" сообщали, что "столкновение трех пассажирских автобуса парализовало движение на Океанском проспекте во Владивостоке (видео)".

В мэрии уточнили, что в субботу, 17 марта, при обгоне муниципального автобуса 15-го маршрута с ним совершил столкновение автобус маршрута № 23. На месте ДТП образовалась пробка, движение на участке было затруднено в течение часа.

Копия протокола, составленного сотрудниками ГИБДД, легла на стол начальника управления транспорта администрации города. 19 марта Сергей Цыбулин собрал рабочее совещание, на которое были приглашены водитель-нарушитель 23-го маршрута и руководитель автотранспортного предприятия.

«Считаю, что таким водителям не место на городских маршрутах, – высказал свое мнение о случившемся Сергей Цыбулин. – Мы ежедневно говорим о том, что безопасность пассажиров для нас превыше всего, а на деле получается наоборот. Безусловно, здесь на лицо грубейшее нарушение не только правил дорожного движения, но и нашего договора о сотрудничестве с автотранспортной компанией. Уверен, что наказание неминуемо. Водитель, допустивший подобное, должен быть уволен. Жду от руководителя предприятия решения».

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]