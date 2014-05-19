Чиновников мэрии Владивостока взбесила авария под их окнами (видео)
Инцидент с участием рейсовых пассажирских автобусов на Океанском проспекте во Владивостоке в администрации города назвали возмутительным,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы Приморья.
17 марта "Вести Приморье" сообщали, что "столкновение трех пассажирских автобуса парализовало движение на Океанском проспекте во Владивостоке (видео)".
В мэрии уточнили, что в субботу, 17 марта, при обгоне муниципального автобуса 15-го маршрута с ним совершил столкновение автобус маршрута № 23. На месте ДТП образовалась пробка, движение на участке было затруднено в течение часа.
Копия протокола, составленного сотрудниками ГИБДД, легла на стол начальника управления транспорта администрации города. 19 марта Сергей Цыбулин собрал рабочее совещание, на которое были приглашены водитель-нарушитель 23-го маршрута и руководитель автотранспортного предприятия.
«Считаю, что таким водителям не место на городских маршрутах, – высказал свое мнение о случившемся Сергей Цыбулин. – Мы ежедневно говорим о том, что безопасность пассажиров для нас превыше всего, а на деле получается наоборот. Безусловно, здесь на лицо грубейшее нарушение не только правил дорожного движения, но и нашего договора о сотрудничестве с автотранспортной компанией. Уверен, что наказание неминуемо. Водитель, допустивший подобное, должен быть уволен. Жду от руководителя предприятия решения».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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