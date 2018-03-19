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Яркое солнце стало причиной ДТП во Владивостоке (фото)

Яркое солнце стало причиной ДТП во Владивостоке (фото)

Яркое владивостокское солнце ослепило водителя внедорожника и он врезался в параллельно следующую машину, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @Экипажи ДПС.

Утром 20 марта во Владивостоке около дома по адресу  Адмирала Юмашева, 7б водитель автомобиля Nissan Cedric собирался поворачивал в сторону ближайшего торгового центра. В это время водителя Isuzu Bighorn, следовавшего в ту же сторону, ослепило солнце и он не заметил поворачивающую машину. В результате столкновения транспортные средства получили значительные механические повреждения, люди не пострадали.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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