Яркое солнце стало причиной ДТП во Владивостоке (фото)

Яркое владивостокское солнце ослепило водителя внедорожника и он врезался в параллельно следующую машину, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @Экипажи ДПС.

Утром 20 марта во Владивостоке около дома по адресу Адмирала Юмашева, 7б водитель автомобиля Nissan Cedric собирался поворачивал в сторону ближайшего торгового центра. В это время водителя Isuzu Bighorn, следовавшего в ту же сторону, ослепило солнце и он не заметил поворачивающую машину. В результате столкновения транспортные средства получили значительные механические повреждения, люди не пострадали.



Публикация от Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl) 19 Мар 2018 в 4:40 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]