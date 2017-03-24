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Шоколад с экстрактом женьшеня и золотом создали во Владивостоке

Шоколад с экстрактом женьшеня и золотом создали во Владивостоке

Фото: Пресс-служба ДВФУ

Ученые Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) создали шоколад, обогащенный высокотехнологичным экстрактом женьшеня. Главный ингредиент сладости получен особым способом, который сохраняет максимальный эффект биологически активных веществ «корня жизни», сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.

Как рассказала автор разработки, аспирант департамента пищевых наук и технологий Школы биомедицины ДВФУ Майя Разгонова, при получении экстракта женьшеня использовалась особая технология сверхкритической экстракции с помощью углекислого газа под давлением 400 бар. В результате извлечение ценных компонентов происходит на наноуровне.

В продукте использован дикий сорт женьшеня из Лазовского района Приморского края. Экстракт, полученный с помощью нанобиотехнологий, позволяет сохранить максимум биологически активных веществ этого драгоценного сырья. В плитке такого шоколада содержится суточная доза гинзенозидов и других полезных нутриентов, обладающих иммуностимулирующим, антиоксидантным и энергетическим эффектом.

В качестве дополнительных ингредиентов используются кедровые орехи, а чтобы подчеркнуть уникальность продукта — пищевое сусальное золото.

В настоящее время технология продукта дорабатывается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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