Коллегия присяжных вынесла вердикт по делу об изнасиловании и убийстве 9-летней девочки из с. Лазо

Накануне вердиктом коллегии присяжных заседателей житель Дальнереченского района Приморского края признан виновным в изнасиловании и убийстве малолетней.

Как сообщила старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина, преступление произошло в сентябре 2015 года. Фигурант под обманным предлогом заманил 9-тилетнюю девочку в свой автомобиль. После этого он отвез ее в безлюдное место, где изнасиловал и совершил иные насильственные действия сексуального характера.

Опасаясь, что его преступные деяния будут раскрыты, злоумышленник задушил потерпевшую, а тело отнес в кусты и облил бензином. Вечером того же дня мужчина вернулся на место преступления, повторно облил труп бензином и поджег его. Обгоревший труп девочки позже был обнаружен волонтерами, задействованными в поисках ребенка.

Коллегия присяжных пришла к выводу, что фигурант не заслуживает снисхождения за совершенное деяние.

Кроме этого, присяжные сочли доказанным, что подсудимый виновен в иных преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности, потерпевшими по которым являются еще три несовершеннолетних. При этом в отношении одной из них (четырнадцатилетней девушки) развратные действия и половое сношение совершены, в том числе группой лиц по предварительному сговору со вторым фигурантом по делу.

Еще один эпизод преступного деяния, жертвой которой стала малолетняя девочка (2014 г.р.), совершен основным фигурантом при пособничестве его близкой знакомой, которая оказывала ему содействие в момент применения к ребенку иных насильственных действий сексуального характера.

В соответствии с уголовно-процессуальным законом после вынесения обвинительного вердикта разбирательство дела заканчивается вынесением председательствующим судьей обвинительного приговора с назначением наказания.

Юридическая оценка действиям подсудимых будет дана Приморским краевым судом по итогам обсуждения последствий вердикта, которое назначено на ближайшее время.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]