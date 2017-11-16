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Южнокорейский Тэгу готов удивить жителей Приморья. Видеорепортаж Елены Богдановой

Южнокорейский город Тэгу станет приморцам ближе. Уже в апреле добраться сюда можно будет прямым рейсом из Владивостока. А это значит, что жители края в полной мере смогут оценить город, который сегодня считают медицинской столицей Кореи. Именно в Тэгу едут иностранные пациенты всего мира. А всё потому, что и оборудование медцентров, и помощь врачей здесь отвечают самым смелым ожиданиям. Съемочная группа «Вестей: Приморье» побывала в трех ведущих клиниках города.

В операционной хирурги творят красоту. В четыре руки, стежок за стежком, они возвращают пациенту уверенность в себе. Идет пересадка волос по авторской методике доктора Мина, который сейчас восстанавливает брови. Его имя в индустрии красоты — знак качества. А клиника «All for skin» — центр притяжения для пациентов всего мира. Ведь здесь исправляют все известные дефекты кожи на новейших медицинских аппаратах, надежно и быстро.

Мин Бок Ки, генеральный директор дерматологической клиники «All for skin», д.м.н.: «Уже сегодня вечером мужчина, которому мы пересадим волосы, вернется к привычной жизни и больше никогда не вспомнит об этой проблеме».

Многопрофильный центр Тэгу — больница «Фатима». Ее специалисты решают вопросы общего здоровья человека. Говорят, не нужно ждать болезни, а нужно приехать на комплексное обследование. И особенно тем, кто уже услышал страшный диагноз — онкология. Врачи госпиталя располагают не только опытом, но и необходимой технической базой для лечения всех форм рака.

Юн Сан Мо, заведующий отделением радиационной терапии госпиталя «Фатима»: «Большинство раковых опухолей удаляет этот аппарат. RapidArc — последнее слово в лучевой терапии. Максимальная доза облучения идет как раз в проблемный очаг, восстанавливает его и при этом не травмирует здоровые ткани».

А это центр пластики «BL». Его хирурги добавляют симметрии лицу, телу — желанные формы, а главное — стирают возраст.

Пэ Сон Гын, хирург, директор центра антивозрастной пластики клиники пластической хирургии «BL»: «Операции по омоложению — самые частые. Молодежь стремиться приблизить себя к образу кумиров, а люди постарше ищут индивидуальную красоту в своем лице и теле».

Специалисты «BL» продумали не только сами операции, но и методы восстановления после них.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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