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Ярмарка оренбургских и павлопасадских платков открылась во Владивостоке. Видеорепортаж Елены Штылиной

Знаменитый на весь мир пуховязальный промысел можно оценить и во Владивостоке. В ДК железнодорожников открылась выставка-ярмарка оренбургских и павлопасадских платков.

Этот воздушный пуховый ажур — точно вне моды и времени, замечают те, кто накидывает на плечи тонкую паутинку. Ощущение теплого облака тут же навевает добрые воспоминания и Людмиле Совенко. Настоящий, оренбургский платок носила когда-то ее мама. Ну чем не поэтический образ известной песни?

Людмила Совенко, жительница Владивостока: «Еще моя мама носила ажурные платки и шали. И мне передала. Они до сих пор сохранились».

Оренбургский пуховый платок - уникальный народный промысел. Его история началась в 1766 году, когда рукодельницы с оренбургской губернии нашли себе красивое и прибыльное занятие — вязание платков из козьего пуха. Для тончайшего кружева платков пух не стригут, а вычёсывают, потому он мягкий на ощупь и не колется. По способности сохранять тепло шалям и палантинам нет равных!

Елена Гашкова, продавец-консультант выставки оренбургских и павлопосадских платков: «Шали делаются на хлопковой нитке, а ажурные вещи — на шелковой нитке. В разных цветах, ручной и машинной вязки».

Рядом с легкой дымкой оренбургских платков - коллекция платков павлопосадских. Рукотворные шедевры созданные мастерами будут представлены в клубе железнодорожников до 25 марта.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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