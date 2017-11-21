Весна — время преображаться. В спорткомплексе «Динамо» во Владивостоке продолжает свою работу ярмарка-продажа курток по фиксированной цене. Подобрать себе теплую вещь может каждый.

Яркие цвета и практичные фасоны. Более 3000 демисезонных курток фабричного качества представлены на ярмарке-продаже в спорткомплексе «Динамо». На весь товар установлена одна фиксированная цена — три с половиной тысячи рублей. На ярмарке представлен широкий выбор цветовой палитры и размерного ряда — от 42 до 72 размера.

«Пришла сюда, на выставку-ярмарку, подобрать мужу куртку, мы - люди крупные, высокие, двухметровые, а здесь большой ряд, можно выбрать, выбор замечательный».

На выставке-ярмарке — весеннее поступление. Куртки - как «на выход», так и на природу. Подойдут под непредсказуемый приморский климат. Продавцы-консультанты готовы помочь в выборе — и по размеру и нужному фасону. Приобрести куртку можно ежедневно в спорткомплексе «Динамо» на Западной, 13. До 1 апреля включительно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]