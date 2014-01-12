Во Владивостоке по факту гибели на пожаре четверых человек возбуждено уголовное дело

Следственные органы в Приморье проводят проверку по факту гибели четырех человек при пожаре во Владивостоке, об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

Напомним, пожар произошел вечером 19 марта в частном жилом доме на улице Розничная во Владивостоке. Немедленно к месту происшествия были направлены расчеты огнеборцев, которые прибыли по указанному адресу уже спустя 7 минут. Дом был полностью объят пламенем. Пожарным удалось вывести из огня 4 человека, еще 7 были эвакуированы. На месте пожара также были обнаружены 4 пострадавших человека без признаков жизни.

По факту смерти четырех граждан во время пожара Следственное управление Следственного комитета по Приморскому краю проводит доследственную проверку, выясняются все обстоятельства, назначены экспертизы.

Обстоятельства и причины произошедшего пожара устанавливаются.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]