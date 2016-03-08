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"Это выгодно": «Coolmart» обеспечит приморцев чистой питьевой водой

Программа "Это выгодно" от 19 марта 2018 года: «Coolmart» обеспечит приморцев чистой питьевой водой; «Еврочехол» предлагает разнообразные обновки и для мебели.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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