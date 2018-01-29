Коммунисты Приморья довольны тем, что "сделали" Жириновского (видео)
Коммунисты Приморья довольны результатами выборов Президента РФ. Главным своим достижением они считают то, что в Приморье их кандидату Павлу Грудинину удалось существенно (почти в трое) обойти ближайшего конкурента Владимира Жириновского. Напомним, что в Приморском крае Грудинин набрал 21,39% голосов избирателей, а Владимир Жириновский только 7,09%. У Владимира Путина более 65% голосов приморских избирателей.
Андрей Ищенко, депутат Законодательного Собрания Приморского края от фракции КПРФ: «Я считаю, что по сравнению с 2012 годом наш кандидат значительно улучшил результаты, у нас в таких крупных городах, как Владивосток, Находка больше 23% за нашего кандидата».
А в приморском штабе Владимира Жириновского прошедшими выборами остались недовольны.
Влас Копейкин, доверенное лицо кандидата в президенты В. Жириновского: «Ну при существующей системе любой кандидат от действующей власти наберет больше 50%. Систему надо менять».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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