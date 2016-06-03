Почти 130 тысяч тонн минтая выловили рыбаки Приморья
Приморские рыбодобывающие предприятия освоили квоты на вылов минтая почти на 30%.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов, с начала года приморские рыбаки добыли почти 170 тысяч тонн водных биоресурсов, основной промысел приходится на минтай.
«По состоянию на 1 марта выловлено 128 тысяч тонн минтая, квоты освоены на 27%», – добавили в ведомстве.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
24.01.2018 Приморские рыбаки увеличили вылов минтая
-
26.12.2017 Более 735 тысяч тонн водных биоресурсов выловили рыбаки Приморья
-
26.12.2017 Более 735 тысяч тонн водных биоресурсов выловили рыбаки Приморья
-
11.12.2017 Более 120 тысяч тонн сельди выловили рыбаки Приморья
-
27.11.2017 Приморские рыбаки выловили более 450 тысяч тонн минтая
-
03.06.2016 Приморские рыбаки – первые по добыче минтая
Добавить комментарий