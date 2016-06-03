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Почти 130 тысяч тонн минтая выловили рыбаки Приморья

Почти 130 тысяч тонн минтая выловили рыбаки Приморья

Фото: Администрация ПК

Приморские рыбодобывающие предприятия освоили квоты на вылов минтая почти на 30%.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов, с начала года приморские рыбаки добыли почти 170 тысяч тонн водных биоресурсов, основной промысел приходится на минтай.

«По состоянию на 1 марта выловлено 128 тысяч тонн минтая, квоты освоены на 27%», – добавили в ведомстве.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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