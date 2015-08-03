Три года колонии-поселения получил водитель, по вине которого в ДТП погибло два человека
В Артеме осужден житель Надеждинского района, по вине которого в результате ДТП погибли два человека. Напомним, тяжелая авария произошла в ноябре 2017 года в районе 9 км автодороги «Подъезд к пассажирскому терминалу аэропорт Кневичи».
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 27-летний водитель автомашины «Тойота Виста», двигаясь из аэропорта в сторону села Кневичи, не справившись с управлением, столкнулся с автомашиной «Исудзу», двигавшейся во встречном направлении. В результате ДТП два пассажира «Висты» погибли.
В следственном подразделении отдела полиции было возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В ходе следствия установлено, что житель Надеждинского района управлял автомобилем без соответствующих документов. Обучение на право управления транспортным средством мужчина не проходил. За рулем автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.
Артемовский городской суд признал подсудимого виновным в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два человека. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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