Двое приморцев украли гараж и сдали его на металлолом

К полицейским в Михайловском районе обратился житель поселка Новошахтинский. Мужчина рассказал о краже его металлического гаража. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 150 тысяч рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили заявителя и возможных очевидцев происшествия. Один из свидетелей рассказал, что видел, как злоумышленники похитили имущество потерпевшего, используя эвакуатор.

В розыска полицейские установили личность и задержали двух местных жителей 28 и 40 лет. В отделе полиции они дали признательные показания.

Похищенное имущество они сдали в пункт приема металла, а вырученные деньги потратили.

В следственном подразделении отдела МВД России по Михайловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным п. «а» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Полицейские проверяют фигурантов уголовного дела на причастность к ранее совершенным преступлениям.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]