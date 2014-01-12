После гибели четырех человек при пожаре возбуждено уголовное дело во Владивостоке
Следственный комитет возбудил дело по факту гибели 4 человек при пожаре в частном доме в Приморье, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на СУСК РФ по Приморскому краю.
Ранее "Вести: Приморье" сообщали, что 4 человек погибли на пожаре в частном доме во Владивостоке. В здании находился приют для бездомных, сообщил РИА Новости представитель учреждения. По данным источника в правоохранительных органах, причиной пожара стало замыкание проводки.
"Дело возбуждено по части 3 статьи 109 "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", — сказал собеседник агентства.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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