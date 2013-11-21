Большая партия зараженного мяса кролика едва не попала в приморские магазины

Опасные патогенные бактерии листерии (Listeria monocytogenes) были обнаружены пробах мяса кролика, завезенного в Приморье из Китая.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор, пробы были отобраны от партии замороженного мяса кролика без кости и шкуры (12 тонн), и направлены на проведение лабораторных испытаний по показателям безопасности и качества. Товар поступил в Порт «Восточный» (г. Находка) из Китая.

В результате исследований в пробе мяса кролика обнаружены опасные патогенные бактерии листерии (Listeria monocytogenes).

Попадая в организм человека, листерия паразитирует внутри клеток, накапливаясь преимущественно в печени и селезенке и вызывая серьезное заболевание — листериоз.

Специалисты исключили опасный груз из свободного оборота на территории Российской Федерации.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]