Большая партия зараженного мяса кролика едва не попала в приморские магазины
Опасные патогенные бактерии листерии (Listeria monocytogenes) были обнаружены пробах мяса кролика, завезенного в Приморье из Китая.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор, пробы были отобраны от партии замороженного мяса кролика без кости и шкуры (12 тонн), и направлены на проведение лабораторных испытаний по показателям безопасности и качества. Товар поступил в Порт «Восточный» (г. Находка) из Китая.
В результате исследований в пробе мяса кролика обнаружены опасные патогенные бактерии листерии (Listeria monocytogenes).
Попадая в организм человека, листерия паразитирует внутри клеток, накапливаясь преимущественно в печени и селезенке и вызывая серьезное заболевание — листериоз.
Специалисты исключили опасный груз из свободного оборота на территории Российской Федерации.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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