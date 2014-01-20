«Сгоревший дом для бездомных» заинтересовал приморскую прокуратуру
Дом на улице Розничной во Владивостоке загорелся вечером 19 марта, после получения сигнала о возгорании на место незамедлительно прибыли пожарные. Как уже сообщалось ранее, в результате пожара погибли четверо человек, по данному факту возбуждено уголовное дело.
Одновременно с этим, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, специалисты ведомства проверят «законность организованной в сгоревшем доме деятельности по предоставлению услуг по размещению там граждан с круглосуточным пребыванием». Проверяющие выясняют, имел ли данный объект официальный статус объекта социального назначения, предназначенного для размещения там подобной категории граждан.
После выяснения всех обстоятельств будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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