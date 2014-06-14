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Известный фридайвер Евгений Бутов научил курсантов ТОВВМУ самому главному

Спасать утопающих по правилам свободного погружения учили курсантов единственного на востоке России военно-морского вуза. Открытый урок в глубоководном бассейне дал известный российский фридайвер, Евгений Бутов. Он в прошлом - офицер медицинской службы, подводник и его семинар во Владивостоке, главной базе Тихоокеанского флота, для многих слушателей стал большим событием. Репортаж Ольги Катренко смотрите уже в выпуске программы "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1" в 18.39.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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