Известный фридайвер Евгений Бутов научил курсантов ТОВВМУ самому главному
Спасать утопающих по правилам свободного погружения учили курсантов единственного на востоке России военно-морского вуза. Открытый урок в глубоководном бассейне дал известный российский фридайвер, Евгений Бутов. Он в прошлом - офицер медицинской службы, подводник и его семинар во Владивостоке, главной базе Тихоокеанского флота, для многих слушателей стал большим событием. Репортаж Ольги Катренко смотрите уже в выпуске программы "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1" в 18.39.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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