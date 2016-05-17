Дноуглубительные работы проведут в морском порту Владивосток

Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко встретился с вице-президентом по развитию глобального бизнеса компании Royal Caribbean Cruises Ltd. Хорхе Дельгадо во вторник, 20 марта. Стороны обсудили предстоящие заходы крупных круизных судов компании в порт Владивосток, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как отметил Хорхе Дельгадо, заходы крупнотоннажных круизных судов Royal Caribbean Cruises во Владивосток запланированы на сентябрь 2019 года. Ранее с Администрацией Приморского края уже обсуждалась перспектива проведения дноуглубительных работ у причалов №1 и №2 морского порта Владивосток и развитие портовой инфраструктуры. Уже согласован проект дноуглубительных работ, сейчас он проходит государственную экологическую экспертизу.

Вместимость судов Royal Caribbean Cruises, которые зайдут во Владивосток – 3200 и 4000 пассажиров. До сих пор такие крупные суда не заходили, и чтобы принимать их, у причалов необходимо увеличить глубину. Сегодня морской порт Владивосток способен принимать пассажирские суда до 350 метров в длину с максимальной осадкой до 8,5-8,6 метров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]