Анонс на 21 марта

21 марта в 11.00 во Владивостоке, в здании Думы Владивостока (ул. Суханова, 3, 3 этаж) состоится заседание комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Думы города Владивостока.

21 марта в конференц-зале ЦРП (ул. Запорожская, 77, бизнес-центр Cityhall, восьмой этаж, каб. 813) - бесплатный семинар «На языке цвета. Какого цвета ваш бизнес». Спикер семинара – Тара Ройлян, семейный системный психолог, юрист, профессиональный медиатор.

21 марта в КГА ПОУ «Владивостокский судостроительный колледж» (ул. Шепеткова, 60) - лекция «Остановить туберкулез».

21 марта в 11.00 во Владивостоке в краевом театре молодежи (ул. Светланская, 15а) – комикс-шоу «С Днем рождения, Маша! Или как Мышь, Паук и Фермер праздник спасали».

21 марта в 16.00 во Владивостоке, в Центре современной культуры «Хлебозавод» (ул. Семеновская, 9) – мастер-класс «Мир мембран».

21 марта в 18.30 в Приморском краевом театре имени М. Горького (ул. Светланская, 49) – трагикомедия «Товарищ».

21 марта в 18.30 в Приморском краевом центре народной культуры (ул. Пушкинская, 25) – кинопоказ фильма «Субмарина».

21 марта в 19.00 во Владивостоке (ул. Тигровая, 7) – семинар «Едем во Францию».

21 марта в 19.00 на Приморской сцене Мариинского театра (ул. Фастовская, 20) – опера «Тоска».

21 марта в 9.00 во Владивостоке на ледовой арене «Полюс» (ул. Овчинникова, 26в) стартует открытый Кубок города по фигурному катанию.

21 марта – Всемирный день поэзии.

21 марта – Международный день кукольника

21 марта – Международный день лесов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]