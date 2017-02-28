Анонс на 21 марта
21 марта в 11.00 во Владивостоке, в здании Думы Владивостока (ул. Суханова, 3, 3 этаж) состоится заседание комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Думы города Владивостока.
21 марта в конференц-зале ЦРП (ул. Запорожская, 77, бизнес-центр Cityhall, восьмой этаж, каб. 813) - бесплатный семинар «На языке цвета. Какого цвета ваш бизнес». Спикер семинара – Тара Ройлян, семейный системный психолог, юрист, профессиональный медиатор.
21 марта в КГА ПОУ «Владивостокский судостроительный колледж» (ул. Шепеткова, 60) - лекция «Остановить туберкулез».
21 марта в 11.00 во Владивостоке в краевом театре молодежи (ул. Светланская, 15а) – комикс-шоу «С Днем рождения, Маша! Или как Мышь, Паук и Фермер праздник спасали».
21 марта в 16.00 во Владивостоке, в Центре современной культуры «Хлебозавод» (ул. Семеновская, 9) – мастер-класс «Мир мембран».
21 марта в 18.30 в Приморском краевом театре имени М. Горького (ул. Светланская, 49) – трагикомедия «Товарищ».
21 марта в 18.30 в Приморском краевом центре народной культуры (ул. Пушкинская, 25) – кинопоказ фильма «Субмарина».
21 марта в 19.00 во Владивостоке (ул. Тигровая, 7) – семинар «Едем во Францию».
21 марта в 19.00 на Приморской сцене Мариинского театра (ул. Фастовская, 20) – опера «Тоска».
21 марта в 9.00 во Владивостоке на ледовой арене «Полюс» (ул. Овчинникова, 26в) стартует открытый Кубок города по фигурному катанию.
21 марта – Всемирный день поэзии.
21 марта – Международный день кукольника
21 марта – Международный день лесов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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