За неделю средства автоматической фиксации выявили свыше 21 тысячи нарушений ПДД на дорогах Приморья

Как сообщили в Госавтоинспекции Приморского края, в регионе за прошедшую неделю по результатам обработки фотофактов за различные нарушения Правил дорожного движения возбуждено 21 тыс. 316 дел об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 10 млн 40 тысяч рублей. Из них по статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: 12.9 (превышение установленной скорости движения) вынесено 19 тыс. 598 постановлений о наложении штрафа на сумму 9 млн 36 тысяч рублей, 12.16 (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) – 294 дела на сумму 390 тысяч 750 рублей, 12.19 (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств (остановка на пешеходном переходе и на тротуаре) – 1 тыс. 167 дел на сумму 613 тысяч 250 рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]