Избирательная комиссия Приморья подвела окончательные итоги выборов Президента России

Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко провел встречу с председателем Избиркома Приморского края Татьяной Гладких во вторник 20 марта, в ходе которой были озвучены итоги избирательной кампании по выборам Президента в регионе. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Участие в мероприятии также приняли председатель Законодательного Собрания Приморья Александр Ролик и вице-губернатор края Дмитрий Братыненко.

Глава региона поздравил собравшихся с успешным окончанием избирательной кампании в Приморье.

«Кампания прошла на высоком организационном уровне. И обратную связь мы получили – люди захотели прийти на выборы, пришли целыми семьями и свой гражданский долг выполнили. Сейчас очень важно, чтобы жители видели, что в крае происходят положительные изменения, что жить и работать здесь комфортно. Именно к этой цели мы будем идти, следуя поручениям Президента страны», – заявил Андрей Тарасенко.

По словам Татьяны Гладких, окончательные итоги выборов были подведены на совещании крайизбиркома утром 20 марта.

«Протокол заседания уже направлен в Центральную избирательную комиссию. Согласно документу, участие в выборах приняли 903 068 избирателей или 61,12% от внесенных в списки избирателей Приморья. Мы также рассмотрели все поступившие жалобы, их немного. По каждой из них проведена проверка и подготовлен ответ», – сообщила она.

Как отметил Александр Ролик, жители края в полной мере смогли воспользоваться своим избирательным правом.

«Победа Владимира Путина говорит о том, что Приморье его поддерживает и готово решать задачи, которые он ставит перед страной и регионом», – обозначил он.

По словам вице-губернатора Дмитрия Братыненко, за ходом избирательного процесса следили общественные, международные и партийные наблюдатели.

«В целом выборы прошли спокойно. Так называемых “подвозов” людей на избирательные участки выявлено не было», – сообщил заместитель главы региона.

Отметим, в день выборов Президента РФ в Приморье были открыты более 1,5 тысячи участковых избирательных комиссий во всех муниципалитетах края. Помимо этого, почти 10 тысяч приморцев проголосовали досрочно – это моряки, находящиеся в рейсе в день выборов, и жители труднодоступных населенных пунктов Тернейского и Красноармейского районов.

Для обеспечения легитимности и прозрачности выборов на территории большинства избирательных участков были установлены видеокамеры, изображение с которых транслировалось на сайте Нашвыбор2018.рф. Кроме того, в этом году использовались 145 комплексов обработки бюллетеней.

Для наблюдения за ходом голосования впервые был сформирован корпус из 2217 наблюдателей, которые в течение всего дня 18 марта работали на 1332 избирательных участках, включая больницы и следственные изоляторы.

За безопасностью граждан и соблюдением избирательных прав в Единый день голосования на протяжении всего времени следили сотрудники правоохранительных органов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]