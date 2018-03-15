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Лучшая летчица в мире посетила Владивосток (видео)

Владивосток с рабочим визитом посетила Светлана Капанина. Женщина — российский пилот, семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачёте по самолетному спорту, заслуженный мастер спорта России, заслуженный тренер России, лётчик - инструктор I класса лётно - испытательной и доводочной базы. В эксклюзивном интервью программе "Вести:Приморье" Светлана Владимировна рассказала о роли патриотизма для молодого поколения и о значимости выбора профессии.

Светлана Капанина, пилот, семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачёте по самолетному спорту: " Я захотела прыгнуть с парашюта, записалась на летный спорт, понимая, что ручеек судьбы через медицинское училище меня привел в авиаспорт и я буду летать. Да, нужно искать, нужно выбирать, примерять себя в той или иной степени. Но самое главное, ребят, я желаю вам сдать хорошо ЕГЭ и не потерять себя именно на этих экзаменах. Не переживайте, потому что жизнь продолжается, она не останавливается на одном ЕГЭ, она идет дальше. Поэтому удачи вам и каждому желаю найти свой ручеек судьбы, свое место в жизни. И любите людей, любите тех, кто рядом с вами."


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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