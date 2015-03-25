Проект достройки гостиницы на мысе Бурный представила японская компания Okura

Японская компания Hotel Okura Co., Ltd., ранее выразившая желание стать оператором гостиницы на мысе Бурный во Владивостоке, доработала и представила врио Губернатора Приморья Андрею Тарасенко концепцию достройки отеля.

Интерес к управлению гостиницей японские партнеры выразили еще в начале февраля 2018 года во время визита делегации Okura во Владивосток. Затем диалог продолжился в Токио – во время поездки главы Приморья Андрея Тарасенко в Японию в составе официальной делегации Минэкономразвития. Глава края тогда провел переговоры с президентом Hotel Okura Co., Ltd. Тосихиро Огита. Стороны обсудили детали сотрудничества и договорились о том, что компания совместно с Nikken Sekkei до конца марта проведет оценку текущего состояния гостиницы, а затем представит концепцию ее достройки и дальнейшей эксплуатации.

Во вторник, 20 марта, иностранные партнеры озвучили итоги проделанной работы. Директор группы управления проектами компании Nikken Sekkei Накатани Кенъитиро рассказал, что японские специалисты подготовили несколько предложений по повышению экономической эффективности объекта.

Так, в числе предлагаемых изменений – расширение номерного фонда отеля, увеличение количества посадочных мест в японском ресторане, создание lounge-зоны для привилегированных гостей и другие.

«Для нас главные критерии – это комфорт и безопасность посетителей гостиницы, высокий уровень и качество обслуживания гостей, высокая рентабельность объекта», – подчеркнул Накатани Кенъитиро.

Согласно представленной концепции работы должны быть распределены на несколько этапов – это достройка самого отеля и благоустройство прилегающей территории.

Компания Okura готова управлять гостиницей, а для достройки отеля планируется привлечь инвесторов.

Андрей Тарасенко акцентировал внимание участников встречи на необходимости ускорить работу по их поиску.

«В ближайшее время должен быть доработан бизнес-план управления гостиницей. Это очень важно, поскольку инвестор должен увидеть состоятельность привлечения средств», – подчеркнул глава Приморья.

Директор по планированию и развитию компании Кадоваки Горо заверил врио Губернатора в том, что бизнес-план будет окончательно готов в ближайшее время.

Также принято решение о том, что в течение месяца японская сторона представит российским коллегам наглядную презентацию изменений, необходимых для успешной работы спа-комплекса в гостинице и прилегающей к отелю территории.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]