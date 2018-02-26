Во Владивостоке подвели итоги школьного референдума
Во Владивостоке подвели итоги школьного референдума, который прошел 18 марта. В краевом центре в нем приняли участие 40 949 человек. Горожанам предлагалось ответить на два вопроса: поддерживают ли они инициативу перенести начало учебного года в школах города на 15 сентября и стоит ли заменить бумажные учебники электронными. В обоих случаях владивостокцы в большинстве своем проголосовали отрицательно.
На вопрос о переносе начала учебного года на 15 сентября «за» ответили 44,6 % опрошенных. За замену бумажных учебников электронными проголосовали лишь 19,8 % граждан. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Сегодня во Владивостоке насчитывается 78 муниципальных школ. Школьный референдум прошел в 76 из них. Краевой центр вошел в число 12 муниципалитетов Приморья, где такой референдум состоялся впервые.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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