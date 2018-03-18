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Жители Приморья слышат над головой непривычные звуки (видео)

Жители Приморья слышат над головой непривычные звуки (видео)

В Приморье массово возвращаются перелетные птицы. Над головами жителей край, как городов так и сел, то и дело слышны кряканья и воркования гусей и уток, которые возвращаются на места постоянного гнездования из теплых азиатских стран в российские озера, реки и болота.

В соцсетях появляются новые фотографии и видеоролики диких уток, которые клином врезаются в синее приморское небо.

К слову на юге Приморья проходит один из основных миграционных путей перелетных птиц. Район долины реки Раздольной один из крупных в мире транспортных коридоров для пернатых. Среди них такие редкие как аисты, журавли, гуси-сухоносы, черные грифы и другие.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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