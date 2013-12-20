Более пяти часов пожарные службы Владивостока боролись с возгоранием в жилом доме на сопке Крестовой. Людей пришлось в буквальном смысле выносить из огня, но спасти всех не удалось. Возбуждено уголовное дело. Деревянные строения на сопке Крестовой загорелись поздним вечером. На тушение приехали восемь пожарных машин и 28 сотрудников МЧС. В огне осталось четверо — спасти их уже не смогли.

Сергей Арнаутов, пострадавший: «Руки забинтованы, это мы вытаскивали, порезались, обожглись. Все внезапно, дом охвачен пламенем был в течение нескольких минут. Мы разбили окна, вытащили людей, они там после инсультов и не могут сами передвигаться. Около 12-ти человек вытащили, а остальных не смогли, дом уже пылал».

На месте пожара расположено несколько строений. Сгорела их часть. Именно здесь проживало 18 человек. Все — старше пятидесяти лет, и большинству из них нужна помощь, чтобы передвигаться.

Михаил Исаметов, руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Приморскому краю: «Пожарные вывели из объятого пламенем дома четверых, еще семерых выносили — все пострадавшие маломобильные граждане».

По словам очевидцев, ночь была ветреная, горело сильно, и погибших могло быть больше.

- Пожарный извещатель сгорел, но сделал свое дело. Вот здесь он был, он предупредил людей о пожаре. Они проснулись и смогли что-то предпринять.

У людей, проживающих здесь, нет ни дома, ни прописки. По их словам, для них это временный приют. Продукты привозят неравнодушные, друг другу помогают сами. Как здесь оказались — многие из них даже вспомнить не могут.

Владимир Шубин, пострадавший: «Восемь месяцев тут. Я не знаю, меня с Хабаровска привезли. Я после инсульта был, у меня в голове заморочка была».

- Пенсию получаете?

- Нет! Тут больше половины не получают пенсию.

- Нет паспортов?

- Какие у бомжей документы!

- А вас как зовут?

- Неважно!

Выяснить на месте, кто владелец некоммерческого приюта, не удалось. Мужчина, представившийся Игорем, от камеры прятался, но сообщил, что бесплатно сдает участок земли обездоленным. После пожара приютом уже заинтересовались правоохранительные органы. Причину происшествия устанавливает следствие и экспертиза.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]