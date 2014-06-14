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Водители Владивостоке возмущены огромной ямой прямо под зданием администрации Приморья (фото)

Водители Владивостоке возмущены огромной ямой прямо под зданием администрации Приморья (фото)

Водители Владивостока жалуются на огромную яму, которая образовалась в тоннеле, ведущем на Корабельную набережную города. Очередная болевая точка владивостокских дорог образовалась прямо под центральной площадью Владивостока и зданием администрации Приморского края.

"В тоннеле, как с Клевер Хауса ехать на Корабельноую набережную яма блин огромная, жахнулись будь здоров", - не выдержал один из пострадавших и опубликовал пост с фото в @ДПС Контроль.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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