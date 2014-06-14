Водители Владивостоке возмущены огромной ямой прямо под зданием администрации Приморья (фото)
Водители Владивостока жалуются на огромную яму, которая образовалась в тоннеле, ведущем на Корабельную набережную города. Очередная болевая точка владивостокских дорог образовалась прямо под центральной площадью Владивостока и зданием администрации Приморского края.
"В тоннеле, как с Клевер Хауса ехать на Корабельноую набережную яма блин огромная, жахнулись будь здоров", - не выдержал один из пострадавших и опубликовал пост с фото в @ДПС Контроль.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
20.12.2017 Во Владивостоке обнаружили "притягательное" место для мастеров парковки (фото)
-
25.11.2017 В Приморье водитель трижды "вышел сухим" из жуткого ДТП (фото)
-
13.11.2017 Cоцсети возмущены поведением наглого "субариста" во Владивостоке
-
07.10.2017 Во Владивостоке произошло жесткое ДТП в тоннеле с Золотого моста(фото)
-
09.09.2017 Жители и гости Владивостока жалуются,что их не пускают на набережную ДВФУ(фото)
-
14.06.2014 Необычный пост ДПС появился во Владивостоке
Добавить комментарий