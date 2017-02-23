В 2.15 ночи в Приморье наступит новый сезон

21 марта - день весеннего равноденствия — астрономическое начало весны. Астрономы определили точное время этого момента: 16 часов 15 минут по всемирному скоординированному времени (UTC) 20 марта или 2 часа 15 минут 21 марта в Приморье.

День равноденствия является символом прихода тепла и завершения зимних холодов.

Волна холода, охватившая Приморье в начале недели, долго не задержится. И хотя ближайшая ночь под влиянием антициклона ожидается морозной (холоднее минувшей на 1–3 градуса), уже днём воздух на большей территории прогреется до положительных значений, +1…+9 °C, и только на северо-востоке останутся очаги холодного воздуха, 0…−4 °C. Во Владивостоке небольшая облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью −6…−9 °C, максимальная днём +1…+4 °C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]