Киноаналитики отметили удивительную вещь, которая случилась 18 марта во Владивостоке

Во Владивостоке в день выборов Президента России люди массово смотрели фильм «Крым», а потом пошли голосовать за Путина, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сотрудника пресс-службы онлайн-кинотеатра Okko Анастасию Попову. «Крым» вошел в топ-5 региональных рейтингов в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Калининграде, Красноярске и Владивостоке.

Онлайн-кинотеатр Okko, один из лидеров рынка по платной модели монетизации, проанализировал статистику просмотров киноконтента в день президентских выборов 18 марта 2018 года по России и в крупных городах. В прошедшее воскресенье россияне смотрели кино на 17% меньше, чем обычно. Во Владивостоке лидером по количеству просмотров стала лента «Приключения Паддингтона 2», кроме того, в день выборов жители Владивостока искали, смотрели и пересматривали российский фильм «Крым».

Президентские выборы 18 марта отвлекли россиян от просмотра кино – об этом говорит анализ, проведенный онлайн-кинотеатром Okko. В целом за сутки россияне посмотрели на 17% меньше кино, чем обычно. При этом резкое снижение количества просмотров кино по сравнению с другими воскресными днями можно было наблюдать с 9 часов утра до 23 часов вечера. Минимальный показатель пришелся на 12 часов дня по московскому времени (-23,6%). Кроме того, Okko отметил изменения предпочтений россиян: по сравнению с воскресеньями прошлых недель в процентном соотношении просмотров по жанрам, зрители смотрели на 18% больше семейного кино, на 25% больше музыкального кино и фильмов для детей. Менее популярными относительно предыдущих периодов в это воскресенье стали триллеры (-10%), детективы (-10%), а также артхаус (-13%) и документальное кино (-21%).

«Мы увидели довольно интересную картину – выборы отвлекли россиян от просмотра кино. Снижение мы наблюдали практически весь день – буквально с 8 утра количество просмотров начало резко сокращаться и отклоняться от нормы, и только в вечерние часы стало корректироваться в обратную сторону. Примечательно также, что накануне и в день выборов россияне чаще обычного искали, смотрели и пересматривали российскую ленту «Крым», - комментирует генеральный директор Okko Иван Гродецкий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]