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Во Владивостоке совершено разбойное нападение на водителя такси

Во Владивостоке совершено разбойное нападение на водителя такси

В дежурную часть отдела полиции № 2 Управления МВД России по городу Владивостоку (Первомайский район) поступило сообщение 24-летнего местного жителя о разбойном нападении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Установлено, что двое мужчин остановили автомашину «Тойота Королла Аксио» и попросили их подвезти. Добравшись до безлюдного места, злоумышленники  напали на водителя, нанесли ему телесные повреждения, после чего выбросили из машины и скрылись на ней с места происшествия. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Ориентировка с приметами подозреваемых была незамедлительно передана наружным нарядам полиции. Сотрудники уголовного розыска задержали 24- летних жителей Владивостока. В отделе полиции они дали признательные показания.

Автомобиль возвращен законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции проверяют фигурантов уголовного дела на причастность к ранее совершенным преступлениям.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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