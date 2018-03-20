Барак на восемь семей сгорел в Тавричанке.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_control, возгорание началось ранним утром 21 марта. Как видно на видео, присланном подписчиком, пожарные потушили огонь уже с рассветом. По предварительным данным, никто не пострадал.

Публикация от 🚨ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) 20 Мар 2018 в 3:56 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]