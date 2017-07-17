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На пожаре в поселке Рудный спасен человек, девять жильцов дома эвакуировано

На пожаре в поселке Рудный спасен человек, девять жильцов дома эвакуировано

Фото: primgochs.ru

Пожар произошел днем 20 марта в одной из квартир 4-этажного дома, расположенного в поселке Рудный на улице Партизанская. К месту возгорания незамедлительно были направлены пожарные подразделения, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на 13 отряд противопожарной службы по охране Кавалеровского района.

Когда спасатели прибыли на место, в подъезде наблюдалось сильное задымление. Звено газодымозащитной службы провело разведку, в ходе которой был спасен один человек, еще 9 человек были эвакуированы.

В одной из комнат квартиры горел диван и постельные принадлежности. Площадь пожара составила 1 кв. м.  В результате пожара никто не пострадал.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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