Приморским аграриям направили почти 170 миллионов рублей на развитие растениеводства
Сельхозпроизводители края активно готовятся к весенне-полевым работам. На несвязанную поддержку в этом году будет направлено почти 250 миллионов рублей.
Приморским аграриям на весенне-полевые работы уже направили порядка 170 миллионов рублей.
Из краевого бюджета сельхозпроизводителям направлено 90 миллионов рублей. Федеральная поддержка составляет 79 миллионов рублей, из них – 12% также краевые средства.
Отметим, на несвязанную поддержку в области растениеводства приморским аграриям в этом году направят почти 250 миллионов рублей из краевого и федерального бюджетов. Несвязанная поддержка (погектарная) выплачивается на один гектар пашни. Сельхозпроизводители распоряжаются субсидиями по своему усмотрению: закупают ГСМ и минеральные удобрения, химические средства защиты растений и семена.
Сейчас сельхозпроизводители ведут активную подготовку к весенне-полевым работам. В этом году планируется засеять более 475 тысяч гектаров пашни.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
07.03.2018 Почти 250 миллионов рублей направят приморским аграриям на весенне-полевые работы
-
20.09.2017 Более миллиарда рублей направлено на поддержку селян в Приморье
-
15.03.2017 Весенние полевые работы начались в Приморье на пять дней раньше обычного
-
11.01.2017 Аграриям Приморья компенсировали ущерб от ЧС
-
15.04.2016 Более 130 млн рублей из федерального бюджета направят на весенне-полевые работы в Приморье
-
13.04.2015 Более 360 миллионов рублей аграриям Приморья выделено на посевную
Добавить комментарий