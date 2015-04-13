Приморским аграриям направили почти 170 миллионов рублей на развитие растениеводства

Сельхозпроизводители края активно готовятся к весенне-полевым работам. На несвязанную поддержку в этом году будет направлено почти 250 миллионов рублей.

Приморским аграриям на весенне-полевые работы уже направили порядка 170 миллионов рублей.

Из краевого бюджета сельхозпроизводителям направлено 90 миллионов рублей. Федеральная поддержка составляет 79 миллионов рублей, из них – 12% также краевые средства.

Отметим, на несвязанную поддержку в области растениеводства приморским аграриям в этом году направят почти 250 миллионов рублей из краевого и федерального бюджетов. Несвязанная поддержка (погектарная) выплачивается на один гектар пашни. Сельхозпроизводители распоряжаются субсидиями по своему усмотрению: закупают ГСМ и минеральные удобрения, химические средства защиты растений и семена.

Сейчас сельхозпроизводители ведут активную подготовку к весенне-полевым работам. В этом году планируется засеять более 475 тысяч гектаров пашни.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]