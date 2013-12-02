Новый современный офис Дальневосточного банка открылся в центре Владивостока. Давно знакомый приморцам банк сохранил основные принципы работы, но сделал пребывание в офисе более комфортным, а оказание услуг современным и технологичным.

Новый универсальный офис организован для удобства клиентов: здесь предоставляется полный спектр банковских услуг, а удобная навигация и система электронной очереди позволяют единовременно обслуживать большое количество людей. При проектировании зон обслуживания физических и юридических лиц были учтены современные стандарты банковского обслуживания.

Валерий Павлюк, президент ПАО «Дальневосточный банк»: «В этот офис переезжает один из наших самых старших офисов, которому 27 лет, с улицы Дальзаводская. Мы остаемся в историческом центре, но при этом, раздвигая границы пространства, даем нашим клиентам возможность чувствовать себя более комфортно, современно».

Настоящие и будущие клиенты смогут по достоинству оценить преимущества сотрудничества с Дальневосточным банком — для частных и юридических лиц доступна вся линейка финансовых услуг. Наиболее востребованы среди них: программы кредитования, расчетно-кассовое обслуживание, операции по вкладам, выпуск и обслуживание пластиковых карт.

Николай Поддубный, генеральный директор АО «Тихоокеанская торгово-производственная компания»: «Больше 25 лет мы сотрудничаем с банком, за этот период мы стали не только партнерами, но и друзьями. Отличное, замечательное сотрудничество. Какие бы вопросы не вставали на повестке дня, специалисты банка решают все оперативно, эффективно и, что самое главное, — профессионально».

В отделении работает сейфовый депозитарий для надежного и безопасного хранения денежных средств, документов и других ценностей. К банкоматам и терминалам самообслуживания доступ обеспечен в круглосуточном режиме. Офис расположен в центре города на Светланской, 83.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]