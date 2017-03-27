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Вылов крабов и креветки увеличили рыбаки Приморья

Вылов крабов и креветки увеличили рыбаки Приморья

Приморские рыбаки первыми в стране начали осваивать глубоководные ресурсы. С начала года выловлено более 3,3 тысяч тонн крабов – это почти на 930 тонн больше уровня прошлого года. Освоено 12 процентов крабовых квот. Кроме того, приморские рыбаки на 330 тонн увеличили вылов северной креветки. 

Северной креветки выловлено почти 670 тонн, квоты освоены почти на 30%. Также добыто 18 тонн креветки гребенчатой.

Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, судно "Шанс-106" добывает красного краба-стригуна на глубине до 2500 метров. Это первый в стране крабовый процессор, оснащенный современным и эффективным оборудованием для работы на больших глубинах.

Напомним, приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны. Около 20% общероссийского вылова обеспечивает Приморский край, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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